Наставник «Кремонезе» высказался о сенсационной победе над «Ромой» в Кубке Италии

Главный тренер «Кремонезе» Давиде Баллардини выступил с оценкой игры своей команды в победном четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Ромой».
Напомним, что вчера, 1 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме закончилась очередной встреча 1/4 финала Кубка Италии. Встречались местная «Рома» и «Кремонезе» из Кремоны. Финальный свисток главного арбитра игры зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.
«Вчера вечером «Кремонезе» провёл хороший матч. Против больших клубов нужна удача, однако мы заработали ее.
Мы показали хорошую командную игру. Я не ожидал такого выступления от подопечных. Мы сдерживали оппонента на протяжении всей встречи», — цитирует специалиста известный журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере» со ссылкой на pazzidifanta.com.
В предыдущий раз «Кремонезе» играл в полуфинальной стадии Кубка Италии в сезоне 1986/1987. Тогда команда проиграла «Аталанте» — 0:0 и 0:2.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения. Видеоролик:
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