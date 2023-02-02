Наставник «Кремонезе» высказался о сенсационной победе над «Ромой» в Кубке Италии

Главный тренер «Кремонезе» Давиде Баллардини выступил с оценкой игры своей команды в победном четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Ромой».

Напомним, что вчера, 1 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме закончилась очередной встреча 1/4 финала Кубка Италии. Встречались местная «Рома» и «Кремонезе» из Кремоны. Финальный свисток главного арбитра игры зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.

«Вчера вечером «Кремонезе» провёл хороший матч. Против больших клубов нужна удача, однако мы заработали ее.



Мы показали хорошую командную игру. Я не ожидал такого выступления от подопечных. Мы сдерживали оппонента на протяжении всей встречи», — цитирует специалиста известный журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере» со ссылкой на pazzidifanta.com.

В предыдущий раз «Кремонезе» играл в полуфинальной стадии Кубка Италии в сезоне 1986/1987. Тогда команда проиграла «Аталанте» — 0:0 и 0:2.

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