Нагельсман — о встрече с «Майнцем»: я очень доволен результатом и тем, как мы играли

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил игру своей команды в победном матче 1/8 финала Кубка Германии с «Майнцем» (4:0).
«Я очень доволен результатом и тем, как мы играли. Встречи с командой «Майнц» и Бо Свенссона чрезвычайно трудны. Мы владели мячом впереди более агрессивно, чем в последних противостояниях. Также мы не позволили оппоненту отличиться — это имеет очень важное значение.
Это была заслуженная и важная победа не только для этого турнира, но и после наших последних игр. Мы хотим повторить то же самое в матче с «Вольфсбургом» в воскресенье», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany в своём «твиттере».
Во вчерашнем кубковом противостоянии дебютировали сразу два игрока в составе «Баварии»: Дейли Блинд и Жоау Канселу. Оба футболиста пополнили состав мюнхенцев в зимнее трансферное окно.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом. Видеоролик:
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