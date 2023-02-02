Директор «Барселоны» — о срыве трансфера Араухо: мы опоздали к дедлайну лишь на 18 секунд

Матеу Алемани, являющийся директором каталонской «Барселоны», рассказал о проблемах, возникших с оформлением перехода защитника Хулиана Араухо из «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Мы не смогли зарегистрировать его вовремя из-за ошибки в системе, мы опоздали лишь на 18 секунд. Посмотрим, что скажет ФИФА», — приводит слова Араухо Marca.

Напомним, Араухо выступает за основную команду «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2019 года. В сезоне 2022 года 21-летний футболист принял участие в 31 матче МЛС, забил один гол и отдал пять результативных передач. С 2021 года Араухо вызывается в национальную команду Мексики.



Ранее сообщалось, что стороны полностью согласовали условия перехода. Контракт игрока с «Барселоной» был рассчитан до июня 2026 года, однако трансфер сорвался, так как сделка была оформлена через несколько секунд после дедлайна.

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