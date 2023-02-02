Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Очередная победа «Барселоны», СКА проиграл третью встречу подряд. Главное к утру.

Очередная победа «Барселоны», СКА проиграл третью встречу подряд. Главное к утру.
Комментарии

«Барселона» обыграла «Бетис» (2:1) в гостях в перенесённом матче 17-го тура Примеры, СКА не знает побед уже три игры кряду, «ПСЖ» одолел «Монпелье» в очередном туре Лиги 1, при этом потеряв несколько лидеров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Бетисом».
  2. СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Локомотиву».
  3. «ПСЖ» обыграл «Монпелье», но потерял Мбаппе и Рамоса из-за травм.
  4. «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Ноттингем Форест».
  5. Главная звезда НФЛ Том Брэди объявил о завершении карьеры.
  6. «Торпедо» крупно обыграло «Салават Юлаев» и оформило выход в плей-офф.
  7. Кокорин: каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Это огромный опыт и хорошая школа.
  8. Джокович играл на Australian Open с трёхсантиметровым надрывом подколенного сухожилия.
  9. «Челси» представил Энцо Фернандеса в качестве нового игрока команды.
  10. Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о грозящей Роману Костомарову ампутации пальцев.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023