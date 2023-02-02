Очередная победа «Барселоны», СКА проиграл третью встречу подряд. Главное к утру.

«Барселона» обыграла «Бетис» (2:1) в гостях в перенесённом матче 17-го тура Примеры, СКА не знает побед уже три игры кряду, «ПСЖ» одолел «Монпелье» в очередном туре Лиги 1, при этом потеряв несколько лидеров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».