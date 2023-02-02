Очередная победа «Барселоны», СКА проиграл третью встречу подряд. Главное к утру.
Поделиться
«Барселона» обыграла «Бетис» (2:1) в гостях в перенесённом матче 17-го тура Примеры, СКА не знает побед уже три игры кряду, «ПСЖ» одолел «Монпелье» в очередном туре Лиги 1, при этом потеряв несколько лидеров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Бетисом».
- СКА потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Локомотиву».
- «ПСЖ» обыграл «Монпелье», но потерял Мбаппе и Рамоса из-за травм.
- «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Ноттингем Форест».
- Главная звезда НФЛ Том Брэди объявил о завершении карьеры.
- «Торпедо» крупно обыграло «Салават Юлаев» и оформило выход в плей-офф.
- Кокорин: каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Это огромный опыт и хорошая школа.
- Джокович играл на Australian Open с трёхсантиметровым надрывом подколенного сухожилия.
- «Челси» представил Энцо Фернандеса в качестве нового игрока команды.
- Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о грозящей Роману Костомарову ампутации пальцев.
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:00
-
07:59
-
07:52
-
07:42
-
07:35
-
07:27
-
07:25
-
07:00
-
06:55
-
06:47
-
06:42
-
06:36
-
05:41
-
05:39
-
05:29
-
05:22
-
05:12
-
04:57
-
04:52
-
04:50
-
04:48
-
04:21
-
04:02
-
03:46
-
03:44
-
03:42
Партнерский контент