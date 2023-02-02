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Наставник «Ноттингем Форест» Купер высказался о вылете команды из Кубка лиги

Наставник «Ноттингем Форест» Купер высказался о вылете команды из Кубка лиги
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Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер отреагировал на поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Манчестер Юнайтед» был лучше нас и заслуженно пробился в финал. Тем не менее мы сыграли в полуфинальной стадии — впервые за тридцать лет. Не так и много клубов могут похвастать тем, что выходят в полуфинал Кубка Англии. В 2022 году мы находились в середине таблицы Чемпионшипа, так что прогресс команды заметен», — приводит слова специалиста BBC Sport.

В финале турнира «Манчестер Юнайтед» сразится с «Ньюкаслом». Игра пройдёт 26 февраля на главной арене Великобритании — 90-тысячном «Уэмбли».

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