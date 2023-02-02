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Экс-защитник «Зенита» Мейра рассказал, как легко открыл свою агентскую фирму

Экс-защитник «Зенита» Мейра рассказал, как легко открыл свою агентскую фирму
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

«Я лицензированный агент ФИФА и футбольный эксперт на ТВ – это основное. Плюс амбассадор чемпионата Португалии и некоторых брендов. Было ли тяжело открыть свою фирму? На самом деле легко. Когда ты футболист, то у тебя есть имя и оно помогает – и найти партнёров, и добыть контакты. Если ты человек серьёзный и уважаемый, то тебе проще привлечь игроков. Эта сфера крайне конкурента – каждый раз встречаю всё новых агентов. Я отношусь к лицензированным агентам, мне нужно было подготовиться и сдать экзамены. Сейчас могу делать, что хочу. Представлять, кого хочу. Остаюсь связан с футболом и продолжаю путешествовать. А мой опыт футболиста мне помогает – подсказываю игрокам. Я рад, что сейчас этим занимаюсь.

Самая большая сделка – Паулинью за € 16 млн из «Браги» в «Спортинг». Мы с ним начали работать ещё 8 лет назад, когда он выступил в четвёртой лиге. Сейчас он – игрок сборной Португалии», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»:

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