Тен Хаг — о Санчо: он рад вернуться на поле

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение на поле нападающего «красных дьяволов» Джейдона Санчо. Футболист вышел на замену в матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест» (2:0).

«Думаю, что это было здорово, фанаты подарили ему любовь, кажется, ему это понравилось. Он рад вернуться на поле. За последние пару недель я видел как он улыбается в Каррингтоне. Надеюсь, что он сможет продолжить процесс и внести огромный вклад в сезон. Что касается Джейдона, знаю, что он может играть «десятку», может играть как вингер. Думаю, что мы часто смешиваем это, и это то, что мне нравится. Но позиция должна быть занята, речь идет об этом. Игроки должны соблюдать дисциплину, иначе это будет полный бардак», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 22-летний форвард не играл за «красных дьяволов» с 22 октября прошлого года из-за болезни и не смог принять участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.

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