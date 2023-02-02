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В РФС сообщили, что президент Дюков и генсек Митрофанов посетили заседание конгресса АФК

В РФС сообщили, что президент Дюков и генсек Митрофанов посетили заседание конгресса АФК
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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что президент Александр Дюков и генсек Максим Митрофанов посетили заседание конгресса Азиатской конфедерации футбола (АФК).

«Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. В связи с этим исполком Российского фтубольного союза принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы. После этого представители РФС также встречались с представителями УЕФА, однако никаких конкретных решений принято не было.

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