В РФС сообщили, что президент Дюков и генсек Митрофанов посетили заседание конгресса АФК

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что президент Александр Дюков и генсек Максим Митрофанов посетили заседание конгресса Азиатской конфедерации футбола (АФК).



«Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. В связи с этим исполком Российского фтубольного союза принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы. После этого представители РФС также встречались с представителями УЕФА, однако никаких конкретных решений принято не было.