Фернанду Мейра рассказал, как в «Зените» ему предложили взять подержанную BMW X6

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, что взял подержанную BMW X6, выступая в российском клубе.
«Когда я пришёл, то игрокам давали BMW второй серии. Я сказал, что мне нужна более крупная машина, потому что приедет моя семья – жена с детьми. Мы отправились туда, где были подержанные машины. Именно подержанные, а не новые. И там уже я выбрал X6. Не было такого, что «Зенит» мне сказал выбирай вообще любую новую машину. Меня спросили – BMW X6 подойдёт? Я ответил «да», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Португалец выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России (2010).
Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»:
- 2 февраля 2023
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