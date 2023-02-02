Израильский журналист: может, Морозов просто не хочет сейчас возвращаться в Россию

Израильский спортивный журналист Михаил Йокин прокомментировал трансфер российского защитника Григория Морозова из словенского «Целе» в «Бейтар».



«Григорий Морозов — не такая звезда, как Шапи, но, наверное, мог бы спокойно играть в РПЛ и получать в условных «Химках» намного больше, чем тут в «Бейтаре». Может, он просто не хочет сейчас возвращаться в Россию? Тогда его можно понять», — сказал Йокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



28-летний Морозов ранее выступал в Российской Премьер-Лиге за московское «Динамо» (2012-2021) и «Уфу» (2020-2021, аренда). В 2022 году он подписал соглашение со словенским клубом «Целе», а в 2023-м перешёл в израильский «Бейтар» на правах аренды.