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Тренер «Баварии» Нагельсман высказался о дебюте Канселу в немецком клубе

Тренер «Баварии» Нагельсман высказался о дебюте Канселу в немецком клубе
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман оценил дебют защитника Жоау Канселу в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Майнцем» (4:0).

«Жоау сегодня сыграл очень хорошо. Он был очень изобретателен, вы видели первый пас, который он сделал, как он использовал внешнюю сторону стопы. Было два очень хороших кросса на Томаса Мюллера. Он сделал много заходов из глубины.

Я думаю, он раз 15 пытался спринтовать. Он очень хорошо справился. На самом деле у меня не было никаких сомнений в том, чтобы доверить играть ему. Он работал с одним из лучших тренеров в мире (Хосепом Гвардиолой. — Прим. «Чемпионата») и провёл под его руководством 160 матчей в английской Премьер-лиге», — приводит слова Нагельсмана Reuters.

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