Сергей Бородин дебютировал за «Бейтар Иерусалим»

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин дебютировал в Израиле. Футболист выступает за «Бейтар Иерусалим» на правах аренды.
Бородин вышел на замену в матче Кубка Израиля с «Хапоэлем» из Афулы. Сергей не отметился результативными действиями, но его команда победила со счётом 4:0.
Напомним, Сергей Бородин является выпускником академии «Краснодара». Он провёл за основную команду чёрно-зелёных 16 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне Бородин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забив один гол. «Краснодар» набрал 25 очков в 17 играх и занимает восьмое место в таблице чемпионата России сезона-2022/2023.
«Бейтар» набрал 19 очков в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Израиля сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Маккаби» из Хайфы (42).
- 2 февраля 2023
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