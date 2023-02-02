Бакаев: испугался бы и не перешёл в «Зенит» — проявил бы слабость, с которой пришлось жить

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, думал ли он о рисках уменьшения игрового времени при подписании контракта с санкт-петербургским клубом, а также о хейте со стороны болельщиков «Спартака».
«Агент Герман Ткаченко рассказывал, что мы рассматривали риск снижения игрового времени в «Зените». Как проходили эти разговоры? Мы это обсуждали втроём: отец, Герман и я. Испугался бы я и не перешёл – проявил бы слабость, с которой потом пришлось бы жить. Я уверен в себе, понимал, что будет сложно, но приехал в Петербург не для того, чтобы сидеть на скамейке. Буду бороться за место в основе до последнего.
Несколько знакомых отца говорили: «Зачем? Там же серьёзная конкуренция». Отца это задевало, он мне объяснял, что я должен всем всё показать и доказать. Я знаю: если буду правильно работать, всё получится. Сначала я не мог представить, что попаду в молодёжку «Спартака» – попал. Дальше – «Спартак-2», это вообще представлялось космосом. С основой и так все понятно – закрепился там. Сборная – фантастика, но меня вызывали и в неё. Почему не может получиться в «Зените»?
За полгода столкнулся с хейтом фанатов? Не помню, чтобы меня освистывали зенитовские болельщики. На «Открытии» – да, центральные трибуны приняли горячо, много нового услышал о себе. Я понимаю этих людей. В Петербурге несколько раз натыкался на спартаковских фанатов. Заходишь в ресторан: кто-то ромбик показывает жестом, кто-то – на телефоне. Разговаривали, но всегда позитивно», — приводит слова Бакаева Sports.ru.
- 2 февраля 2023
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