Зелимхан Бакаев рассказал, что отправляет более 80% зарплаты своему отцу

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев сообщил, как распределяет свою зарплату, а также рассказал об отношениях с отцом и агентом Германом Ткаченко.



«На старте карьеры в «Спартаке» банковская карта находилась у отца. Как с этим сейчас? Карта – у меня, но больше восьмидесяти процентов зарплаты отправляю отцу. Я всем обязан родителям, никогда с ними не расплачусь. Долгое время у меня не было машины – попросил разрешения купить, родители его дали. Через год после женитьбы, потому что понял, что семье уже тяжело без неё. До этого делал заходы, но понимал, что без шансов. Отец приводил много примеров: молодой пацан начинает играть в основе, появляется машина. Если есть машина, нужно куда-то поехать. Ну а пока кто-то куда-то ехал, я должен был тренироваться.



Если я так близок с отцом, почему он не агент? У меня есть отец и Герман, это очень мощная связка для принятия решений. Агентский бизнес очень серьёзен, совершенно нормально, что папа не знает всех деталей. Герман в этом всю жизнь: понимает, с кем и как нужно разговаривать, где – додавить, где – отступить.



Самая яркая реплика Ткаченко за время работы? «Ты можешь стать лучшим в России. Моя цель – помочь тебе это сделать». Когда я раньше плохо играл, мне было стыдно только перед отцом. Видел звонок от него, понимал: сейчас начнётся. Теперь у меня два таких человека. Это новый уровень ответственности», — приводит слова Бакаева Sports.ru.