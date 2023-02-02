Экс-игрок «Зенита» Мейра рассказал, какими словами помогал Роналду в сборной Португалии

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра рассказал, как помогал Криштиану Роналду в национальной команде.



«Ему было всего 17-18 лет, когда он пришёл в сборную. Конечно, его нужно было направлять. Он же из таких игроков, которые берут мяч и сразу стремятся что-то показать, пройти на дриблинге, посоревноваться… А у нас на тот момент была мощная конкуренция: Симау Самброза, Каурежма, Луиш Фигу и другие игроки. Роналду немного грустил, делал всё один, а мы ему говорили: «Спокойно, дружище, не суетись. Всё в порядке. Не нужно всё делать самостоятельно». Мы понимали, что его время ещё придёт», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»: