Юношеские сборные России по футболу примут участие в международном Кубке развития

Юношеские сборные России (U-17 и U-16) сыграют в международном турнире под названием Кубок развития, информирует официальный сайт РФС.
Турнир пройдёт в Минске (Беларусь). Помимо российских национальных команд в соревновании примут участие сборные Беларуси (U-16 и U-17), Узбекистана (U-17), Ирана (U-17), Таджикистана (U-17) и Казахстана (U-17).
Турнир пройдет в два этапа. На первом команды, разбитые на две группы, проведут по три матча друг с другом. В заключительный игровой день состоятся стыковые матчи. Команды, занявшие первые места, сыграют финал, в остальных матчах будет определена расстановка команд с 3-го по 8-е место.
Состав групп
Группа А: Беларусь U-17, Казахстан U-17, Россия U-16, Узбекистан U-17.
Группа B: БеларусьU-16, Россия U-17, Таджикистан U-17, Иран U-17.
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