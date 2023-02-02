Юношеские сборные России по футболу примут участие в международном Кубке развития

Юношеские сборные России (U-17 и U-16) сыграют в международном турнире под названием Кубок развития, информирует официальный сайт РФС.

Турнир пройдёт в Минске (Беларусь). Помимо российских национальных команд в соревновании примут участие сборные Беларуси (U-16 и U-17), Узбекистана (U-17), Ирана (U-17), Таджикистана (U-17) и Казахстана (U-17).

Турнир пройдет в два этапа. На первом команды, разбитые на две группы, проведут по три матча друг с другом. В заключительный игровой день состоятся стыковые матчи. Команды, занявшие первые места, сыграют финал, в остальных матчах будет определена расстановка команд с 3-го по 8-е место.

Состав групп

Группа А: Беларусь U-17, Казахстан U-17, Россия U-16, Узбекистан U-17.

Группа B: БеларусьU-16, Россия U-17, Таджикистан U-17, Иран U-17.



