Газизов — о Павлюченко: «Уфа» предложила свои варианты, он в Турции уже около недели

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном подписании контракта с бывшим нападающим сборной России Романом Павлюченко.

«Я всегда с большим интересом наблюдал за карьерой Ромы. Мне он очень импонирует. С нашей стороны «Уфа» предложила свои варианты, дальше все зависит от него.



Павлюченко тренируется с нами? Любой игрок, если будет подписан, будет тренироваться с командой. А то, что Рома находится в одном отеле с командой, могу подтвердить. Он в Турции уже около недели», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

О завершении карьеры 41-летнего Павлюченко стало известно в октябре 2022 года. Последним клубом нападающего было «Знамя» из Ногинска. Также Павлюченко выступал за волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», екатеринбургский «Урал», краснодарскую «Кубань», лондонский «Тоттенхэм» и другие клубы. За сборную России форвард сыграл 51 матч и забил 21 гол.