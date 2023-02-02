В Саудовской Аравии хотят заманить к себе в лигу Бензема и Модрича

Ветераны мадридского «Реала» Карим Бензема и Лука Модрич могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Местное правительство лично заинтересовано в переезде именитых игроков, чтобы повысить шансы страны на победу заявки проведения ЧМ-2030, информирует El Mundo.

Согласно сведениям источника, в Саудовской Аравии Бензема и Модричу готовы предоставить двухлетние контракты с зарплатой по € 30 млн за сезон. Саудовские власти намерены лично принять участие в переговорах со звёздами мирового футбола.

Отмечается, что «Реал» спокоен на фоне интереса саудовцев к Модричу и Бензема. Контракты игроков заканчиваются ближайшим летом, однако клуб уверен, что сможет продлить соглашения.

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