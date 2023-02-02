В Саудовской Аравии хотят заманить к себе в лигу Бензема и Модрича
Поделиться
Ветераны мадридского «Реала» Карим Бензема и Лука Модрич могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Местное правительство лично заинтересовано в переезде именитых игроков, чтобы повысить шансы страны на победу заявки проведения ЧМ-2030, информирует El Mundo.
Согласно сведениям источника, в Саудовской Аравии Бензема и Модричу готовы предоставить двухлетние контракты с зарплатой по € 30 млн за сезон. Саудовские власти намерены лично принять участие в переговорах со звёздами мирового футбола.
Отмечается, что «Реал» спокоен на фоне интереса саудовцев к Модричу и Бензема. Контракты игроков заканчиваются ближайшим летом, однако клуб уверен, что сможет продлить соглашения.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира. Видео:
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:58
-
11:56
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:36
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:50
-
10:48
-
10:45
-
10:36
-
10:15
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:45
Партнерский контент