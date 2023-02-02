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«Совершенно несуразный трансфер!» Израильский журналист — о переходе Шапи в «Хапоэль»

«Совершенно несуразный трансфер!» Израильский журналист — о переходе Шапи в «Хапоэль»
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Израильский спортивный журналист Михаил Иохин прокомментировал ситуацию с приездом в чемпионат Израиля игроков из России и Украины, а также рассказал об удивлении от трансфера Магомеда Шапи-Сулейманова в «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

«До последнего времени российские и украинские футболисты за рубеж не стремились. Им платили такие несуразные бабки в своих чемпионатах, что никакой мотивации уезжать не было — вообще никуда. Какой Израиль? Несерьёзно. Если в 1990-е зарплаты здесь были выше, то сейчас — в разы ниже. Самые большие звёзды израильской лиги типа Захави получают до миллиона евро в год. У основной массы — намного меньше. Да и уровень чемпионата сейчас довольно низкий.

Поэтому история с Шапи меня очень удивила. Совершенно несуразный трансфер! Шапи должен был уезжать в нормальный чемпионат. Не в топовый, но более высокого уровня. В «Хапоэле» он неплохо себя проявляет, стал одним из ключевых игроков команды. Правда, самая резонансная новость связана с его дисквалификацией. В игре с «Маккаби» из Нетании Шапи врезал Эдену Карцеву — тому самому, что не доехал до «Динамо» — и получил красную карточку, штраф и бан на три матча», — сказал Иохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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