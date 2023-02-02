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Андрей Канчельскис: звать Дзюбу на просмотр — детский лепет. Пусть зовут Месси или Неймара

Андрей Канчельскис: звать Дзюбу на просмотр — детский лепет. Пусть зовут Месси или Неймара
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова российского тренера Леонида Слуцкого, ранее заявившего, что приглашать на просмотр нападающего Артёма Дзюбу унизительно.

«А что, Дзюбе предлагали в «Торпедо» приехать на просмотр? Талалаев говорил, что звал его приехать и пообщаться несколько дней? Молодец Талалаев! Уникальные люди! Дзюба — футболист, который больше всех забил в чемпионате, и звать на какой-то просмотр! Детский лепет. Видимо, у «Торпедо» своё понимание. Я здесь, конечно, согласен со Слуцким.

Какой просмотр? Если бы приезжал какой-нибудь мальчик 15-18 летний, тогда можно было сказать: «Да, ладно — нет проблем». «Торпедо» идёт на последнем месте, и они нуждаются в усилении атаки. И вдруг они хотят Дзюбу на просмотр… Давайте! Кого ещё там можно позвать на просмотр? В такой ситуации, когда нужен нападающий, нужно усилить атаку, чтобы остаться в РПЛ — они ещё Дзюбу на просмотр зовут. Видимо, такие вот решения у них принимают. В этой ситуации я на сто процентов со Слуцким согласен. Если в «Торпедо» хотят, то пускай на просмотр Месси зовут, Мбаппе или Неймара. Им нападающие нужны, а они на просмотр зовут», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, СМИ сообщали, что Артём Дзюба подписал контракт с «Пари Нижний Новгород», на этом переходе якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Позже нижегородский клуб опроверг эту информацию. На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента.

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