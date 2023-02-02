Андрей Канчельскис: звать Дзюбу на просмотр — детский лепет. Пусть зовут Месси или Неймара

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова российского тренера Леонида Слуцкого, ранее заявившего, что приглашать на просмотр нападающего Артёма Дзюбу унизительно.
«А что, Дзюбе предлагали в «Торпедо» приехать на просмотр? Талалаев говорил, что звал его приехать и пообщаться несколько дней? Молодец Талалаев! Уникальные люди! Дзюба — футболист, который больше всех забил в чемпионате, и звать на какой-то просмотр! Детский лепет. Видимо, у «Торпедо» своё понимание. Я здесь, конечно, согласен со Слуцким.
Какой просмотр? Если бы приезжал какой-нибудь мальчик 15-18 летний, тогда можно было сказать: «Да, ладно — нет проблем». «Торпедо» идёт на последнем месте, и они нуждаются в усилении атаки. И вдруг они хотят Дзюбу на просмотр… Давайте! Кого ещё там можно позвать на просмотр? В такой ситуации, когда нужен нападающий, нужно усилить атаку, чтобы остаться в РПЛ — они ещё Дзюбу на просмотр зовут. Видимо, такие вот решения у них принимают. В этой ситуации я на сто процентов со Слуцким согласен. Если в «Торпедо» хотят, то пускай на просмотр Месси зовут, Мбаппе или Неймара. Им нападающие нужны, а они на просмотр зовут», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, СМИ сообщали, что Артём Дзюба подписал контракт с «Пари Нижний Новгород», на этом переходе якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Позже нижегородский клуб опроверг эту информацию. На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента.
- 2 февраля 2023
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