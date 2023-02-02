«Торпедо» — «Краснодар-2»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 2 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московское «Торпедо» и «Краснодар-2». Команды будут играть на тренировочном поле отеля «Папилон» в Белеке (Турция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Начало игры — в 11:30 мск.



Стартовые составы команд:



«Торпедо»: Довбня, Шляков, Кожемякин, Журавлёв, Прошкин, Савич, Рязанцев, Енин, Караев, Данилин, Лебеденко.



«Краснодар-2»: Гришин, Пивоваров, Гайворонский, Сухорученко, Исаенко, Кратков, Губжоков, Плотников, Халназаров, Самко, Кутовой.

«Торпедо» сегодня, 2 февраля, проведёт ещё один контрольный матч. Команда Андрея Талалаева встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало игры — в 17:30 по московскому времени.