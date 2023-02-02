Стартовал клубный чемпионат мира. В первом матче «Аль-Ахли» разгромил «Окленд Сити»

В ночь с 1 на 2 февраля стартовал клубный чемпионат мира по футболу. Турнир будет проходить в Марокко. В первом матче турнира встретились египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд Сити». Противостояние за путёвку в четвертьфинал завершилось разгромной победой африканской команды со счётом 3:0.
В составе «Аль-Ахли» голы забивали Хуссейн Эль Шахат, Мохамед Шериф и Перси Тау. В концовке матче один из футболистов «Окленд Сити» получил красную карточку. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Аль-Ахли».
На стадии 1/4 финала клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» сыграет с американским «Сиэтл Саундерс». Четвертьфинальная игра состоится 4 февраля. В другом четвертьфинале между собой сыграют марокканский «Видад» и саудовский «Аль-Хиляль». Победители 1/4 финала в полуфинале встретятся с бразильским «Фламенго» и мадридским «Реалом».
- 2 февраля 2023
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