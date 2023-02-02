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«Уфа» опубликовала видео с Павлюченко на сборе клуба в Турции

«Уфа» опубликовала видео с Павлюченко на сборе клуба в Турции
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Телеграм-канал футбольного клуба «Уфа» выложил видео с бывшим нападающим сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Романом Павлюченко.

«Угощаем гостей нашим фирменным чаем», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что уфимский клуб ведёт переговоры с 41-летним Павлюченко о возобновлении игровой карьеры. Инициатором переговорного процесса выступил его агент Роман Орещук. Информацию подтвердил сам Павлюченко и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

41-летний форвард объявил о завершении карьеры в октябре 2022 года. Последним клубом Павлюченко было «Знамя» из Ногинска. Также он выступал за «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Тоттенхэм» и другие клубы. За сборную России форвард сыграл 51 матч и забил 21 гол.

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