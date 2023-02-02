«Реал» вернёт защитника Франсиско Гарсию из «Райо Вальекано» летом 2023 года

Испаний защитник «Райо Вальекано» Франсиско Гарсия летом этого года вернётся в мадридский «Реал». Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».

Отмечается, что футболист подпишет пятилетний контракт. «Реал» заплатит за футболиста € 5 млн. Все персональные условия согласованы.

В сезоне-2020/2021 Гарсия из «Реала» был арендован «Райо Вальекано», тогда ещё выступающим в Сегунде. Он внёс свой вклад в возвращение клуба в Примеру, приняв участие в 39 матчах второго испанского дивизиона. В следующем сезоне «Райо Вальекано» выкупил защитника у «Реала».

В текущем сезоне испанской Примеры 23-летний Гарсия провёл 19 матчей и отметился двумя результативными передачами. Также на счету защитника две игры в Кубке Испании.

Видео: «Вильярреал» — «Райо Вальекано». Обзор матча. Ла Лига. 19-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.