«Реал» вернёт защитника Франсиско Гарсию из «Райо Вальекано» летом 2023 года

Испаний защитник «Райо Вальекано» Франсиско Гарсия летом этого года вернётся в мадридский «Реал». Об этом сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере».
Отмечается, что футболист подпишет пятилетний контракт. «Реал» заплатит за футболиста € 5 млн. Все персональные условия согласованы.
В сезоне-2020/2021 Гарсия из «Реала» был арендован «Райо Вальекано», тогда ещё выступающим в Сегунде. Он внёс свой вклад в возвращение клуба в Примеру, приняв участие в 39 матчах второго испанского дивизиона. В следующем сезоне «Райо Вальекано» выкупил защитника у «Реала».
В текущем сезоне испанской Примеры 23-летний Гарсия провёл 19 матчей и отметился двумя результативными передачами. Также на счету защитника две игры в Кубке Испании.
Видео: «Вильярреал» — «Райо Вальекано». Обзор матча. Ла Лига. 19-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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