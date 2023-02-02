На клубном ЧМ судья впервые в истории объявил в микрофон своё решение после просмотра VAR

В первом же матче клубного чемпионата мира было использовано нововведение, согласно которому судья должен объявлять в микрофон своё решение после просмотра VAR. Так, в матче «Аль-Ахли» — «Окленд Сити» (3:0) арбитр после просмотра повтора принял решение об удалении защитника новозеландской команды. Своё решение рефери объяснил в микрофон на весь стадион.

Отметим, что помимо удаления арбитр принял и другое решение с помощью VAR. Изначально судья назначил пенальти, но повтор помог ему понять, что фол произошёл за пределами штрафной площади. Таким образом, одиннадцатиметровый удар был отменён.

В ночь с 1 на 2 февраля стартовал клубный чемпионат мира по футболу. Турнир будет проходить в Марокко. В первом матче турнира встретились египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд Сити». Противостояние за путёвку в четвертьфинал завершилось разгромной победой африканской команды со счётом 3:0.

На стадии 1/4 финала «Аль-Ахли» сыграет с американским «Сиэтл Саундерс». Игра состоится 4 февраля. В другом четвертьфинале между собой сыграют марокканский «Видад» и саудовский «Аль-Хиляль». Победители 1/4 финала в полуфинале встретятся с бразильским «Фламенго» и мадридским «Реалом».