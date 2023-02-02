«Моуринью нарочно молчал всю неделю». Мейра – о мотивации от португальского тренера

Бывший защитник «Бенфики» Фернанду Мейра высказался о работе с португальским тренером Жозе Моуринью.



«Моуринью всегда был особенным. Мы уже тогда в «Бенфике» понимали, что он – другой. Фантастические отношения с игроками. Моуринью был нашим другом. Ему удавалось объединить команду и мотивировать нас — в том числе тех, кто на скамейке. Какие-то проблемы всегда возникают – так во всех командах. В эти моменты нужно быть честным с футболистами. И это качество у Моуринью было. В то же время на поле он очень хорош и уверен в себе. А ещё он умный и харизматичный.



Что он делал, чтобы мотивировать футболистов? Мы играли в Кубке Португалии против «Кампомориенсе». Тренер этой команды был как раз бывшим футболистом «Бенфики». И на неделе перед матчем он наговорил в интервью плохих вещей про футболистов нашей команды. Что в такой большой команде настолько неквалифицированные футболисты. Моуринью всю неделю этой темы вообще не касался. Мы приехали в гости к этой команде, провели разминку и вернулись в раздевалку, чтобы поменять футболки. Смотрим, а на двери достаточно высоко висело то интервью!



Жозе сказал: «Вот этот сеньор считает, что у вас недостаточно квалификации, чтобы играть в «Бенфике». Вы сейчас отправитесь на поле и покажете, хватает ли у вас квалификации для этого клуба». Мы пошли и выиграли – 1:0. Моуринью нарочно молчал всю неделю, чтобы использовать это интервью в нужный момент», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»: