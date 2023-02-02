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Источник: «Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по Баринову

Источник: «Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по Баринову
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Турецкий «Бешикташ» возобновил переговоры с московским «Локомотивом» по поводу возможного трансфера Дмитрия Баринова. Турки готовы увеличить своё предложение, информирует «РБ Спорт».

Отмечается, что «Бешикташ» также готов увеличить предложение Баринову по зарплате. Однако предложенная сумма всё равно будет меньше той, которую изначально хотел игрок.

Сегодня-завтра состоятся заключительные раунды переговоров. Есть вероятность, что стороны всё же смогут прийти к компромиссу, который устроит всех. Трансферное окно в Туркции закрывается 8 февраля.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Бешикташ» увеличил предложение по Баринову до € 5 млн.

Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.

На данный момент «Бешикташ» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 35 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 10 очков.

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