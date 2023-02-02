Гендиректор «Бешикташа»: не ведём новых переговоров по Баринову. Для нас вопрос закрыт

Гендиректор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что клуб не ведёт новых переговоров по Дмитрию Баринову из «Локомотива».

«Не ведём новых переговоров по Баринову. Для нас вопрос закрыт», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий «Бешикташ» возобновил переговоры с московским «Локомотивом» по поводу возможного трансфера Дмитрия Баринова. Турки якобы готовы увеличить своё предложение.

Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.