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Гендиректор «Бешикташа»: не ведём новых переговоров по Баринову. Для нас вопрос закрыт

Гендиректор «Бешикташа»: не ведём новых переговоров по Баринову. Для нас вопрос закрыт
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Гендиректор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что клуб не ведёт новых переговоров по Дмитрию Баринову из «Локомотива».

«Не ведём новых переговоров по Баринову. Для нас вопрос закрыт», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий «Бешикташ» возобновил переговоры с московским «Локомотивом» по поводу возможного трансфера Дмитрия Баринова. Турки якобы готовы увеличить своё предложение.

Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.

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Источник: «Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» по Баринову
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