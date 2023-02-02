Шишкин: Павлюченко может помочь любой команде. На полтора тайма Романа точно хватит!

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».



«Я с Ромой практически каждый день на связи, но почему-то эту новость узнаю только из СМИ (смеётся). Почему бы и нет? Я думал, он давно уже забил этот 200-й гол, но оказывается — нет. Если у него есть такое желание, почему нет. Он не так давно закончил карьеру, все знают, что он за «Знамя» недавно играл, находится в хорошей форме, в Медиалиге участвовал. Думаю, на полтора тайма Романа точно хватит, учитывая, что он не совсем двигается – от него больше зависит реализация моментов, с чем он прекрасно разбирается.



Я немного не понял, почему «Уфа». Наверное, у него свои договорённости. С другой стороны, какая разница? Думаю, Роман любой команде может помочь», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.