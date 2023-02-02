«Просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться». Талалаев — о Дзюбе

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о ситуации с возможным переходом российского нападающего Артёма Дзюбы в автозаводский клуб.
«Уточню формулировку: просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза, как профессионал профессионалу. И тренер, и футболист, и вообще любой человек, достигший определенного статуса, имеют право обижаться, если им устраивают просмотр. Важно лишь понимать, насколько тебе это нужно и что именно тебе предлагают.
Больше непонятна истерика, поднятая вокруг ситуации. Самостоятельный человек в силах сам ответить на возникающие вопросы. Я, например, предпочитаю делать это лично, а не через кого-то. Но если с разных сторон начинают доноситься лай и тявканье, становится понятен уровень этих людей. Не зная положение дел изнутри, пытаются вставить мнение, думая, что оно кому-то интересно.
Сохранилось ощущение, что если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: «Артем, давай ещё раз подумаем». Внутри по-прежнему остается такое чувство, с моей стороны преград точно нет», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Ранее российский тренер Леонид Слуцкий высказал мнение, что Талалаев стал причиной срыва трансфера Дзюбы в «Торпедо».
- 2 февраля 2023
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