Сборная России пожелала Валерию Карпину побед
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Пресс-служба сборной России поздравила своего главного тренера Валерия Карпина с днём рождения. Напомним, сегодня, 2 февраля 2023 года, известному российскому экс-футболисту и действующему тренеру исполняется 54 года.
«С днём рождения, Валерий Георгиевич! Сегодня главному тренеру сборной исполняется 54 года.
Поздравляем Валерия Карпина с его днём! Желаем бесконечного здоровья, семейного счастья, благополучия и побед!» — написала пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале.
Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также по совместительству он занимает должность наставника футбольного клуба «Ростов». Сейчас национальная команда отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.
Новость по темеФутболисты «Ростова» поздравили Валерия Карпина с днём рождения
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