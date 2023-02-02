Сборная России пожелала Валерию Карпину побед

Пресс-служба сборной России поздравила своего главного тренера Валерия Карпина с днём рождения. Напомним, сегодня, 2 февраля 2023 года, известному российскому экс-футболисту и действующему тренеру исполняется 54 года.

«С днём рождения, Валерий Георгиевич! Сегодня главному тренеру сборной исполняется 54 года.



Поздравляем Валерия Карпина с его днём! Желаем бесконечного здоровья, семейного счастья, благополучия и побед!» — написала пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале.

Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Также по совместительству он занимает должность наставника футбольного клуба «Ростов». Сейчас национальная команда отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.