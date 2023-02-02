Фернанду Мейра: стадион «Зенита» вполне соответствует масштабу клуба

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита», футбольный агент Фернанду Мейра высказался о стадионе «Газпром Арена».
«Да, при мне клуб играл на старой арене, но я успел побывать и на новой – ходил на полуфинал ЧМ-2018 Франция – Бельгия. Стадион вполне соответствует масштабу «Зенита», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Португальский футболист выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России (2010). В августе 2011 года защитник расторг контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с испанским клубом «Реал Сарагоса». В составе сборной Португалии Мейра занял четвёртое место на чемпионате мира 2006 года.
Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»:
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