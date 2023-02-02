Соболев назвал победы в чемпионате и Суперкубке России целями на ближайшие три года

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги трёх лет пребывания в московском клубе, а также рассказал об отношении к Winline Зимнему Кубку РПЛ и обозначил цели на ближайшие три года.



«Доволен тем, как прошли три года в „Спартаке“? В принципе да. [Заняли] второе место и [выиграли] Кубок. Я говорил, что хочется ещё больше трофеев. Поэтому, всё ещё впереди. Три года — только начало.



У меня 95 матчей, 42 гола и больше 20 результативных передач? Хотелось бы лучше, но что есть, то есть. На самом деле, бывают такие матчи, когда ты выходишь на 3-5 минут. Думаю, что статистика более-менее. Хочу, чтобы в следующих 95 матчах статистика была получше.



За эти три года, наверное, повзрослел: и в голове, и на поле. Есть вещи, на которые раньше на сборах обращал внимание: не тот состав, манишку не ту дали. Сейчас спокойно к этому отношусь, работаю, получаю удовольствие от того, что делаю. Не хотелось бы, чтобы уже ветераном был. Но уже не такой, как три года назад, когда приходил в „Спартак“.



Отношение к Зимнему Кубку РПЛ? Шуткой ответить? До этого три раза брали [предсезонный] кубок, в прошлом году не было — сразу взяли Кубок России. На самом деле нормально. Это обычный турнир, такие же матчи, в которых набираем форму, отрабатываем новые комбинации и так далее. Просто контрольные игры на сборе. Есть особый настрой, что играем против „Ростова“, который возглавляет тренер сборной России? Мне без разницы, не обращаю на это внимание, тем более на сборах.



Цели на новую трёхлетку — чемпионат России и Суперкубок, как минимум», — цитирует Соболева официальный YouTube-канал «Спартака».