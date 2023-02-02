«Все сами решали: брать или нет эти «витамины». Митрески — о бромантане в «Спартаке»

Бывший македонский защитник «Спартака» Игор Митрески рассказал о скандале с бромантаном, произошедшем в московском клубе в 2003 году.



«Я не принимал таблеток, ничего такого, поэтому у меня не было допинга. Но после истории с Титовым было сложно, всё-таки он был лидером, капитаном команды. С Титовым «Спартак» играл в один футбол, без него — в другой, эта новость стала трагедией для команды.



Я таблетки не принимал — это была принципиальная позиция? Да, я же никогда их не принимал вообще. Давали не только в «Спартаке» — практически во всех клубах, в том числе в немецких. Но я всегда был противником химии и считал, что на поле она ничего не значит. Даже когда молодой был, даже после «Спартака» — нигде. Ни в Германии, ни в Израиле, ни в Азербайджане, нигде. Самое главное для меня были питание и тренировки.



Не знаю, честно, кто виноват был в той истории. Там же никого не заставляли. Просто были таблетки в маленьких пластмассовых стаканчиках. И все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать. Но ни доктора, ни тренеры, ни помощники не заставляли принимать насильно.



Когда был скандал, приезжала полиция? Разбирались? Я не знаю. Повторю, в любом клубе в любой стране тебе предлагают какие-то препараты. Пластиковый стаканчик, а в нём — таблетки. А что в этих таблетках, ты не знаешь, доктор говорит — полезно, но как это проверить? Точно такая же практика была в клубах Бундеслиги, например. Не знаю, допинг там или витамины, но я не рисковал это пробовать», — цитирует Митрески «Матч ТВ».