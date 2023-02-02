Экс-защитник сборной Македонии: как быть без России на ЧМ и Евро? Может кто-то объяснить?

Бывший защитник «Спартака» и сборной Северной Македонии Игор Митрески прокомментировал отстранение российского футбола от международных турниров.



«По-моему, отстранение российского футбола никак не оправдано. Зачем спорт в политике? Это ужасное, кошмарное решение. Почему спортсмены не участвуют в международных соревнованиях? И это касается не только футбола. Может мне это кто-то объяснить? И как без российских клубов в еврокубках? Как быть без России на чемпионатах мира и Европы? Для меня, как для спортсмена, непонятно, как можно мешать политику и спорт. Как думаю, когда Россия вернётся? Не знаю, но чем быстрее, тем лучше.



Увидеть Россию в Азии было бы интересно? Я думаю, что это будет неинтересно самой России. Против кого вам там играть? Против Киргизии? Это не уровень российского чемпионата, там уровень команд в десять раз ниже. А как быть зрителям? Раньше ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА, «Спартак» на равных играл с топ-клубами в Лиге чемпионов.



Какое отношение в Македонии к России сейчас? Что касается простых людей, то очень тёплое. Тут же 80% православных, они очень хорошо относятся. Политики — другое дело, но народ — это народ, он вместе с русскими. Переживаем за вас. Если в Скопье будет звучать русская речь, никаких проблем точно не будет. Мы же слушаем русскую музыку, а на македонских каналах транслируют русские фильмы и сериалы без перевода», — цитирует Митрески «Матч ТВ».