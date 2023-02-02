В Кубке Германии забили самый дальний автогол за всю историю турнира. Видео

Защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос отметился историческим достижением «со знаком минус» в Кубке Германии. Греческий защитник забил гол в свои ворота с 48 метров — это самый дальний автогол в истории турнира.

В матче с «Падерборном» Мавропанос не нашёл вариантов для развития атаки и, находясь на правом фланге, решил отдать пас своему голкиперу. Вратарь явно не ожидал такой передачи в створ ворот и не успел исправить ситуацию.

В Кубке Германии забили самый дальний автогол за всю историю турнира. Видео:

Права на видео принадлежат DFB. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале German Football

Отметим, что, несмотря на курьёзный автогол, «Штутгарт» сумел обыграть «Падерборн» (2:1) и вышел в 1/4 финала Кубка Германии сезона-2022/2023.