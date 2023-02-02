Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фернандо Мейра: Данни был важным звеном между иностранцами и россиянами в «Зените» 2010-го

Фернандо Мейра: Данни был важным звеном между иностранцами и россиянами в «Зените» 2010-го
Комментарии

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра высказался о португальском полузащитнике Мигеле Данни.

«Данни был лидером в «Зените» в 2010 году. Безусловно, сильнейший футболист, который у нас был на тот момент. Его два или три раза признавали лучшим игроком турнира. Хотя, конечно, важная роль была и у местных футболистов. Многие из них выступали за сборную. Хотя именно Дании – креативный игрок, который выделялся. А ещё он был важным звеном в коллективе между иностранцами и россиянами. Данни – феноменальный и на поле, и за его пределами», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате»:

«В «Зените» меня спросили: «BMW X6 подойдёт?» Новые подробности жизни клуба при Спаллетти «В «Зените» меня спросили: «BMW X6 подойдёт?» Новые подробности жизни клуба при Спаллетти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023