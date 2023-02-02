Салихова: единственное, в чём Карпин может обвинять Федуна, — в отказе покупать судей

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, жёстко ответила на критику своего мужа со стороны известного российского тренера Валерия Карпина, который ранее работал в московском клубе.

«Имя Унаи Эмери Карпину лучше вообще не произносить до конца жизни. Он думал, что посмотрел его тренировки и уже научился, теперь сам сможет тренировать. У Эмери даже не было переводчика! Карпин был как прокладка между Эмери и Леонид Арнольдовичем, между тренером и командой. Поражает неблагодарность Карпина. Его взяли с практически нулевым тренерским опытом работы, закрыли испанские долги от провального бизнеса, дали лучшую команду в стране, неограниченные должностные права: он и гендиректор, и тренер, сам формирует как тренерский штаб, так и менеджерский состав. Самое главное, у него был безлимит на трансферы! У других тренеров и близко не было такого влияния и полномочий. Но всё равно у него во всём виноват Федун.

У меня возникает вопрос: «Валерий Георгиевич, почему по каждому чиху Вы бегали к Федуну? Может, надо было быть самостоятельнее? Ведь важная и основная сфера деятельности у Федуна — нефтяная отрасль, где он деньги зарабатывал и на Ваше безбедное будущее в том числе». Единственное, в чём Карпин может обвинять Федуна, — в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в «Спартаке». Он до сих пор не может это переварить. О других скелетах в шкафу лучше не говорить, всё-таки тренер сборной», — приводит слова Заремы Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин сначала занимал должность гендиректора «Спартака», после чего стал главным тренером московской команды в 2009 году. В 2012-м он покинул тренерский мостик красно-белых, но чуть позже вернулся на него после отставки Унаи Эмери.