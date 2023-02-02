Рафаэль Варан раздумывает над завершением карьеры в сборной Франции

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщил Le Parisien.

Отмечается, что 29-летний футболист начинает испытывать небольшой физический и психологический износ. Он также планирует уделять больше времени своей семье. По сведениям источника, разочарование, связанное с поражением в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре, безусловно, подпитывает его размышления. Напомним, в решающем матче ЧМ-2022 национальная команда Франции проиграла сборной Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

Варан дебютировал за сборную Франции 22 марта 2013 года в матче с Грузией (3:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2014.

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