Рафаэль Варан раздумывает над завершением карьеры в сборной Франции
Поделиться
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщил Le Parisien.
Отмечается, что 29-летний футболист начинает испытывать небольшой физический и психологический износ. Он также планирует уделять больше времени своей семье. По сведениям источника, разочарование, связанное с поражением в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре, безусловно, подпитывает его размышления. Напомним, в решающем матче ЧМ-2022 национальная команда Франции проиграла сборной Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).
Варан дебютировал за сборную Франции 22 марта 2013 года в матче с Грузией (3:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2014.
Видео: Болельщики встречают сборную Франции в Париже.
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
15:35
-
15:30
-
15:24
-
15:23
-
15:14
-
15:10
-
15:00
-
14:46
-
14:46
-
14:43
-
14:40
-
14:34
-
14:25
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15
Партнерский контент