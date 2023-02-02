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Червиченко: представляете, Павлюченко выйдет и забьёт? Это покажет уровень нашего футбола

Червиченко: представляете, Павлюченко выйдет и забьёт? Это покажет уровень нашего футбола
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возобновлении карьеры экс-форварда сборной России Романа Павлюченко. Ранее сообщалось, что Павлюченко может подписать контракт с «Уфой».

«Прикольно. А если не забьёт 200 гол? Потом ещё на матч и ещё — пока не забьёт. С одной стороны, неплохая и весёлая ситуация, а с другой стороны — представляете, если он выйдет и забьёт?

Человек, закончивший лет пять назад, выходит и забивает — это обратная сторона медали, показывающая уровень нашего футбола. Человеку в 41 год выходить на поле и в первом же матче забивать — это вряд ли нормально для нашего футбола», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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