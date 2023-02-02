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Юрий Сёмин оценил внедрение запроса на VAR на Зимнем кубке РПЛ

Юрий Сёмин оценил внедрение запроса на VAR на Зимнем кубке РПЛ
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал внедрение запроса на VAR в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Это интересно и хорошо. Думаю, пойдёт на пользу. Любопытно! Надо импровизировать и находить новые решения. Мне это нравится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, участие в турнире примут московский «Спартак», а также «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».

Общий призовой фонд составит 10 млн рублей. Команда, победившая в турнире, получит 7 млн. Ещё 3 млн получит клуб за победу в челлендже (после первого тура состоятся конкурсы с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и др.).

Также на Кубке предусмотрены флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения встречи.

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