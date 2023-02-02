«ПСЖ» хотел забрать Малкома из «Зенита» бесплатно, но не смог из-за пункта в его контракте

«ПСЖ» рассчитывал подписать бразильского футболиста «Зенита» Малкома бесплатно, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш хотел воспользоваться правилом ФИФА в отношении российских клубов, позволяющим иностранным игрокам приостанавливать контракты с командами. Однако в «ПСЖ» узнали, что в контракт Малкома с «Зенитом» летом 2022 года был внесён пункт, согласно которому бразильцу запрещается приостановка действующего соглашения.
«Зенит» потребовал от руководства парижан € 30 млн за 25-летнего вингера, но «ПСЖ» отказался от переговоров. Также санкт-петербургский клуб был готов отпустить Малкома в аренду с обязательным правом выкупа, однако боссы клуба из Парижа не были согласны и на подобную сделку.
- 2 февраля 2023
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