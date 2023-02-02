«Динамо» опубликовало состав на матч с болгарской «Ардой»
Поделиться
Сегодня, 2 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московское «Динамо» и болгарская «Арда». Начало игры — в 16:00 мск. Встреча будет состоять из двух таймов по 60 минут.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Фернандес, Маричаль, Паршивлюк, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.
Запасные: Будачёв, Купцов, Майсторович, Скопинцев, Боков, Смолов, Сазонов, Зазвонкин, Макаров, Шагиахметов, Гагнидзе, Осокин, Сулаквелидзе, Александров.
Отмечается, что Даниил Лесовой пропустит встречу из-за повреждения. Вячеслав Грулёв и Матиас Норманн продолжают восстановление, Эли Даса тренируется по индивидуальной программе.
В предыдущем товарищеском матче динамовцы обыграли боснийский «Борац» со счётом 3:2.
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
15:35
-
15:30
-
15:24
-
15:23
-
15:14
-
15:10
-
15:00
-
14:46
-
14:46
-
14:43
-
14:40
-
14:34
-
14:25
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:20
-
12:19
-
12:15
Партнерский контент