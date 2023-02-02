«Динамо» опубликовало состав на матч с болгарской «Ардой»

Сегодня, 2 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московское «Динамо» и болгарская «Арда». Начало игры — в 16:00 мск. Встреча будет состоять из двух таймов по 60 минут.



Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Фернандес, Маричаль, Паршивлюк, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамалё, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Будачёв, Купцов, Майсторович, Скопинцев, Боков, Смолов, Сазонов, Зазвонкин, Макаров, Шагиахметов, Гагнидзе, Осокин, Сулаквелидзе, Александров.

Отмечается, что Даниил Лесовой пропустит встречу из-за повреждения. Вячеслав Грулёв и Матиас Норманн продолжают восстановление, Эли Даса тренируется по индивидуальной программе.

В предыдущем товарищеском матче динамовцы обыграли боснийский «Борац» со счётом 3:2.