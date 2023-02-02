«Манчестер Юнайтед» предложил € 80 млн за Вальверде. «Реал» отказывается отпускать игрока

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде. «Красные дьяволы» предлагают за 24-летнего уругвайского футболиста € 80 млн, информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, «Реал» не намерен отпускать Вальверде. Уругваец входит в список неприкасаемых футболистов «Королевского клуба». Кроме того, сам Федерико также не горит желанием покидать Испанию. Заставить «Реал» задуматься о продаже Вальверде сможет только очень внушительное финансовое предложение.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает Вальверде в € 100 млн. В сезоне-2022/2023 футболист провёл за «Реал» 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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