Заключённый из тюрьмы Алвеса: он хороший парень, у него просят автографы. Я удивлён

Заключённый из тюрьмы, где сидит бывший защитник сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвес, рассказал о жизни футболиста.



«Он сидит в 13-м блоке, вместе с Коутиньо, моим другом. На днях директор тюрьмы и его заместитель вывели Алвеса, чтобы показать спортивную площадку. Он ведёт себя нормально. Ему не создали особых условий, к нему не относятся по-особенному.



По нему видно, что ему скучно, тут очень скучная жизнь. Но он уже играет в футбол, провёл некоторые матчи с парнями. Люди, с которыми он находится, сидят за то же преступление. Он хороший парень, очень спокойный. У него просят автографы. Я удивлён», – цитирует заключённого Marca со ссылкой на программу Cuatro al día.



Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.