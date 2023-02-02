Джон Хейтинга назначен главным тренером «Аякса»

Известный в прошлом футболист Джон Хейтинга назначен на пост главного тренера «Аякса». Изначально клуб назначил его на пост и. о. наставника, но теперь было принято решение дать специалисту время как минимум до конца сезона-2022/2023.

Напомним, в 2022 году Джон Хейтинга продлил контракт с «Аяксом» на три года. Тогда экс-футболист занимал должность тренера молодёжной команды амстердамцев. Контракт Хейтинги с клубом остаётся в силе, но теперь он будет тренировать основную команду.

Хейтинга является воспитанником «Аякса», он выступал за команду во время игровой карьеры. Также Джон защищал цвета «Атлетико», «Эвертона», «Фулхэма» и «Герты». В общей сложности ветеран провёл 87 матчей за сборную Нидерландов, в составе которой является бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004 и серебряным призёром чемпионата мира — 2010.