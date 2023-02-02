С игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд больше не числится фигурантом уголовного дела, так как с него сняли все обвинения.

«Учитывая широкое освещение этого дела в СМИ, будет справедливо поделиться новостью о том, что уголовное преследование 21-летнего мужчины, который был арестован и обвинен в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, больше не ведётся.

Следственная группа поддерживала регулярный контакт с юридической группой, предоставляя любые важные сведения, и поэтому понимает причины прекращения разбирательства на данном этапе и то, что это решение не было принято легкомысленно.



Несмотря на интерес СМИ и общественности к этому делу, мы решили не комментировать его более подробно», — приводит слова суперинтенданта полиции Микаэлы Керр издание Manchester Evening News.

Напомним, сразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил Гринвуда из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. К суду игрок предстал в октябре 2022 года.

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