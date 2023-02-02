Чернышов: у «Динамо» нет своей легенды, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве»

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Чернышов заявил, что у бело-голубых нет знакового игрока, которого можно было бы назвать легендой клуба, сравнимого с Егором Титовым в «Спартаке» и Дмитрием Лоськовым в «Локомотиве».

«У современного «Динамо» не было яркого футболиста, как Титов в «Спартаке» или Лоськов в «Локомотиве». «Динамо» не завоёвывало никаких титулов, вылетало в ФНЛ. Можно назвать Шунина, но только потому, что он провёл много матчей, но он не оставил яркий след на века, не был глыбой.

У «Динамо» нет знакового игрока, которого можно назвать легендой. Это грустно и неприятно, что «Динамо» столько лет без побед. Можно вспомнить второе место в чемпионате России в 1994 году и победу в Кубке в 1995-м. Только в 2008-м при Кобелеве было третье место. А что мы можем ещё вспомнить? Только вылет», — приводит слова Чернышова Legalbet.