Дешам трогательно попрощался с завершившим карьеру в сборной Франции Вараном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам трогательно попрощался с завершившим карьеру в национальной команде защитником Рафаэлем Вараном.

«Рафаэль позвонил мне несколько дней назад, чтобы сообщить о своём решении завершить международную карьеру. Он умный мальчик, который нашёл время для размышлений, взвесил все за и против, прежде чем принять это решение. Не вдаваясь в подробности нашего разговора, скажу, что Рафаэль считает, что его приключение в сборной Франции подошло к концу. Я был примерно в такой же ситуации, как и он, я понимаю его аргументы и уважаю его решение, даже несмотря на то, что оно является довольно прискорбным для нас, учитывая, как он мог бы помочь нашей команде своими лидерскими качествами.

Конечно, мне довольно тяжело переворачивать эту страницу, учитывая наши отношения, которые начались в августе 2012 года. Тогда Рафаэль был молодым, подающим надежды талантливым футболистом «Реала», он сыграл в моём первом товарищеском матче за сборную Франции. Я доверил ему капитанскую повязку в 21 год, потому что он настоящий лидер. Он идеально передавал мои мысли команде, будучи одним из гарантов ценностей нашей сборной.

Мне было очень приятно быть его тренером. Я желаю ему счастья и наилучшего развития в карьере», — приводит слова Дешама официальный сайт Французской федерации футбола.

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