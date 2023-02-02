Габулов — о Павлюченко в «Уфе»: решил так получать удовольствие от жизни — почему нет?

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о возможном возобновлении карьеры нападающего Романа Павлюченко, который может стать игроком «Уфы».

«Рома весело живёт — молодец. Если здоровье и стимул есть, то почему нет? Рома получает удовольствие от жизни — решил делать таким образом. Если ему клуб предоставляет такую возможность, то почему бы и нет? Удачи ему и достижения его целей», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры в октябре 2022 года, а последним его клубом было «Знамя» из Ногинска. Ранее появилась информация, что он может подписать контракт с «Уфой» и принять участие в четвертьфинале Фонбет Кубка России с «Ахматом».